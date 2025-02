Вашингтон, 22 февраля, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Американский телеканал MSNBC представляет угрозу демократии в стране. Об этом 22 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

«Телеканал MSNBC <…> представляет угрозу для нашей демократии. Такая ложь и искажение фактов», — написал он в своей соцсети Truth Social.

В конце января глава Белого дома заявил о необходимости лишить MSNBC права на вещание. Позднее Трамп предрек телеканалу закрытие и назвал его сотрудников «врагами народа».

Как передавало ИА Регнум, американский мультимиллиардер, бизнесмен и глава Департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск 6 февраля сообщил, что исполнительные власти США прекратили финансирование газет Politico и The New York Times (NYT), а также информационного агентства Associated Press. Отмечалось, что во всех случаях это была оплата разными американскими ведомствами дорогостоящих подписок на сервисы.

Макс уточнил, что Госдеп США перестал финансировать Associated Press, минфин страны прекратил выплаты The New York Times, а американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) перестало использовать сервисы Politico.