Севастополь, 22 февраля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Три человека, в том числе ребёнок, задохнулись угарным газом в частном доме в Севастополе. Об этом 22 февраля сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня в Севастополе произошла трагедия. В селе Поворотное в частном жилом доме задохнулись угарным газом три человека, в том числе ребёнок — девочка 2014 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушений при эксплуатации печного оборудования. На месте работают спасатели, следователи и представители прокуратуры.

Развожаев принёс соболезнования родным и близким погибших.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Шадринске Курганской области. При тушении спасатели обнаружили тела троих мальчиков — четырёхлетних близнецов и трехлётнего ребенка. Их семилетняя сестра смогла вынести из горящего дома четырёхмесячного брата, но остальных она уже спасти не смогла. Взрослых дома не было: отец работал, а мать ненадолго вышла в магазин.