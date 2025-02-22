София, 22 февраля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии прошла массовая акция протеста против введения в стране евро. Об этом 22 февраля написало агентство Reuters.

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Митинг организовала партия «Возрождение». Более тысячи протестующих собрались перед зданием Болгарского народного банка. Они на несколько часов заблокировали движение в центре Софии, продвигаясь к зданию представительства Европейского парламента и Еврокомиссии, которое забросали яйцами и краской.

«Мы боремся в защиту болгарского лева и против введения в Болгарии евро. Мы протестуем против насильственного включения Болгарии в еврозону, 604 тыс. человек выступили в поддержку проведения референдума о введении евро, но парламент эту инициативу не поддержал. Продажная шайка, хочет ввести Болгарию в еврозону, несмотря на отрицательное мнение 80% болгарского народа. Мы этого не допустим и будем протестовать, нам не оставили другого выбора», — передает агентство слова лидера «Возрождения» Костадина Костадинова.

Он добавил, что следующий митинг пройдет в среду, 26 февраля, перед зданием парламента.

Во время акции произошли стычки между участниками протеста и правоохранителями, потому что протестующие использовали пиротехнику, а также предприняли попытку поджечь входную дверь здания Еврокомиссии. Около 10 полицейских получили легкие травмы и около шести человек были задержаны, сообщил агентству высокопоставленный сотрудник полиции.

Митинг завершился перед зданием правительства около 16:00 МСК, где участники акции исполнили государственный гимн. При этом власти Болгарии осудили акцию и подчеркнули, что протесты должны проходить мирно.

По планами правительства Болгария в ближайшие недели должна запросить у Еврокомиссии внеочередной доклад готовности к введению евро. Также власти хотят, чтобы Болгария вступила в еврозону в начале 2026 года.

Партия «Возрождение» выступала против вступления Болгарии в еврозону еще в 2023 году. По словам обозревателя ИА Регнум Игоря Иваненко, оппоненты описывали эту партию как националистическую и русофильскую. Среди резонансных инициатив «Возрождения» были аннулирование заявки на присоединение Болгарии к еврозоне и сворачивание военной помощи Украине.

Иваненко уточнил, что партия возникла в 2017 году, но три первые избирательные кампании в парламент для неё оказались неудачными. В «высшую лигу» болгарской политики она прорвалась в ноябре 2021 году, набрав почти 5% голосов (проходной барьер — 4%), а годом позже удвоила численность своей парламентской фракции. По мнению эксперта, такой успех евроскептиков является показателем того, что в процессе евроинтеграции Болгарии не всё благополучно.