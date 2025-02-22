Бразилиа, 22 февраля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. В бразильском городе Буритикупу, уходящем под землю, объявили ЧС. Об этом 22 февраля заявило агентство Reuters.

BBC

Отмечается, что в городе проживают 55 тыс. человек, из них около 1,2 тыс. могут лишиться домов из-за расползающейся воронки.

«Недавние карстовые воронки — это обострение проблемы, за которой жители Буритикупу в штате Мараньян наблюдают последние 30 лет: дожди медленно размывают почву, ставшую уязвимой из-за ее песчаной природы, а также из-за плохо спланированных строительных работ и вырубки лесов», — говорится в материалах.

Издание также подчеркнуло, что, по словам секретаря отдела по общественным работам и инженера Лукаса Консейсао, муниципалитет не в состоянии найти решение проблемы.

Как передавало ИА Регнум, в февраля 2023 года в турецкой провинции Конья открылась воронка диаметром 100 м и глубиной 12–15 м. Отмечается, что в этом районе Турции количество таких провалов достигает 2500 и местные жители не выражают особого удивления по поводу новых воронок.

Кроме того, весной 2022 года на юге Китая был обнаружен гигантский карстовый провал. Его размеры составили 306 м в длину, 150 м в ширину и 192 м в глубину. Отмечалось, что на дне воронки сохранился первобытный лес, древние деревья которого, достигают почти 40 м в высоту.