Киев, 22 февраля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Украинское правительство на следующей неделе возобновит переговоры с США о совместной добыче полезных ископаемых в стране. Об этом 22 февраля заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Стефанчук сообщил, что Украина намерена вести соответствующие конструктивные дискуссии и намерена провести саммит с Соединенными Штатами Америки как можно скорее», — говорится в публикации японского телеканала NHK.

Глава рады также заявил, что киевский режим при заключении сделки хочет в том числе получить конкретные гарантии безопасности.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что его заинтересовало предложение главы киевского режима Владимира Зеленского о совместной с США добыче на Украине редкоземельных металлов. В обмен на это Вашингтон согласен предоставлять финансовую помощью.

Зеленскому был передан соответствующий договор, но он отказался его подписывать. Украинский политик заявил, что документ не предусматривает гарантий безопасности, а его условия несправедливы.

Трамп 20 февраля обвинил киевский режим в срыве сделки и предупредил, что США намерены добиваться компенсации за оказанную Украине финансовую помощь. Через два дня американский президент выразил надежду на скорое достижение договоренностей, по которым Киев должен будет компенсировать Вашингтону $400–500 млрд.