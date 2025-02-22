Москва, 22 февраля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Угроза отключить для Украины Starlink является «черной меткой» главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Такое мнение 22 февраля высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia

Ранее 22 февраля агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что переговорщики от Соединенных Штатов во время обсуждений сделки о предоставлении США доступа к редкоземельным металлам подняли вопрос о возможном отключении страны от системы спутникового интернета Starlink. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют её для координации в зоне спецоперации.

«Для Зеленского — это «черная метка». Starlink для Украины — это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды. Уверен, что в Киеве тоже это понимают и отдают себе отчет, чем может для них закончиться бунт на корабле — висеть на рее. Так всегда поступали европейские капитаны, а Трамп, без сомнения, потомок этой цивилизации», — сказал Белик «РИА Новости».

Парламентарий подчеркнул, что главе киевского режима уже не просто намекают, а четко дают понять, что США все равно на потери ВСУ и на мнение Зеленского.

«США нужны переговоры и то, что можно вытрясти из Украины, а там «хоть трава на ней не расти». Россия не отвергает переговоры даже с Зеленским, но все понимают, что это будет не диалог равных, а скорее инструкция — где поставить подпись», — заключил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине. Глава Белого дома также предложил предоставить Киеву финансовую помощь в обмен на добычу этих природных ресурсов.

Зеленский 19 февраля рассказал, что проект соглашения предусматривает требование Вашингтона к Киеву вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев настаивает на гарантиях безопасности, но о них в договоре не упоминается, а потому это «несерьезно». Позже в этот же день президент США обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам. Трамп предупредил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной Киеву помощи.

Госсекретарь США Марко Рубио 20 февраля назвал ложью слова Зеленского об отказе от сделки. По его словам, глава киевского режима согласился на сделку, но пояснил, что соглашение должно получить одобрение парламента.

После этого, 22 февраля, украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Зеленского написал, что пока глава киевского режима не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами. Об этом же писал и канал Sky News со ссылкой на источник. Причиной отказа собеседник издания назвал тот факт, что проекты не отражают партнерство в соглашении и содержат только односторонние обязательства со стороны Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отношения между Украиной и США отношениями слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что Киев в этом случае является плохим слугой.