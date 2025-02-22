Москва, 22 февраля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Три фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали устроить еще один на набережной Каспийска. Информация об этом содержится в материалах уголовного дела.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года [фигуранты] незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним», — процитировало 22 февраля ТАСС выдержку из документов.

Уточняется, что Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в период с 24 по 27 марта 2024 года, после теракта в «Крокусе», сделали самодельную взрывчатку, которую хотели использовать для тракта на набережной города.

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