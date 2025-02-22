Москва, 22 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Недавние заявления новой администрации Соединенных Штатов Америки показывают, что государство, как и 80 лет назад, занимает ту сторону в конфликте, которая побеждает, отправляя Европу в лагерь проигравших. Об этом рассказал военный эксперт, политолог, капитан 1 ранга Василий Фатигаров в разговоре с ИА Регнум.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 февраля заявил, что ни у Запада, ни у Украины не было ни малейшего шанса победить в конфликте. Вице-президент подчеркнул, что у россиян есть огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, которое будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов западной помощи. На следующий день президент США Дональд Трамп сообщил, что в военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверная политика экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Соединенные Штаты, как и 80 лет назад, пытаются заработать себе очки и получить лавры победителя во всех конфликтах, которые происходят в мире. Не всегда это Соединенным Штатам удавалось. Но сейчас Трамп понял, что если он не будет вести себя таким образом в вопросах украинского конфликта, то он просто окажется в проигравших. Потому что президент США однозначно понимает, что Россия рано или поздно всё равно победит в этом конфликте»,— объяснил эксперт.

Политолог добавил, что другого исхода, кроме победы России, на Украине и быть не может. Фатигаров уточнил, что при любой поддержке Украины со стороны любых западных стран завершение у ситуации может быть только одним и в новой администрации Белого дома это быстро поняли.

«Президент США, что называется, переобулся в воздухе. Теперь Трамп прямо заявляет, что Россия не агрессор, что Россия не виновата в этом конфликте. Он винит в конфликте бывшую администрацию США и непосредственно руководства Украины, пытаясь выставить себя не только миротворцем, но и победившей страной»,— заявил военный эксперт.

По мнению специалиста, Трампу будут мешать реализовать этот сценарий. В первую очередь, европейские страны попытаются каким-либо образом продолжить боевые действия на Украине, уточнил политолог. Он отметил, что с высокой долей вероятности будут совершаться различные провокации серьезного международного характера.

«Безусловно будут и террористические акты, поддерживаемые Британией. Это их конек. Они сейчас вкупе с украинцами этим займутся. Но это никак не помешает Трампу. На данный момент Европа экономически абсолютно подчинена Штатам, о чём, собственно, и позволил себе прямо заявить Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности», — подытожил Фатигаров.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Трамп заявил, что имевший скромные успехи как комедиант Зеленский не мог бы победить Россию. По его мнению, украинский политик убедил прошлую американскую администрацию потратить 350 млрд долларов на конфликт, который нельзя выиграть. Глава Белого дома отметил, что и Европа не справилась с урегулированием кризиса на Украине.

Вэнс 14 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что угрозы для Европы исходят от нее самой, а не от России или Китая. По его словам, американская администрация обеспокоена ситуацией в Старом Свете, проблемы уже проявляются в виде отмены президентских выборов в Румынии.

Президент России Владимир Путин заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Глава государства указал на то, что всех Героев России объединяют верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине.