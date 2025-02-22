Шанхай, Китай, 22 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «Чанчунь Ятай» в матче первого тура китайской Суперлиги сезона-2025. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Global Look Press/Ken Asakura/AFLO

На 29-й минуте бразильский нападающий «Шанхай Шэньхуа» Сауло Минейро открыл счёт. Футболисты «Чанчунь Ятай» восстановили равновесие на 42-й минуте благодаря голу форварда Тань Луна.

Победу же «Шанхаю» принёс гол ещё одного бразильского форварда Андре Луиса на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Китая.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля «Шанхай Шэньхуа» второй раз подряд выиграл Суперкубок Китая. Встреча с «Шанхай Порт» завершилась со счётом 3:2. Этот трофей стал вторым для Слуцкого во главе команды.

В феврале 2024 года команда под его руководством завоевала Суперкубок Китая, также победив в финале «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

В ноябре 2024 года «Шанхай Шэньхуа» завершил сезон в чемпионате Китая на втором месте с 77 очками. Команда Слуцкого отстала от «Шанхай Порт» на одно очко.