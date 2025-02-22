Берлин, 22 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Берлинская полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов на акции в преддверии выборов в бундестаг. Об этом 22 февраля сообщило издание Tagesspiegel.

Утверждается, что порядка 200 правых экстремистов маршем решили пройти от станции Фридрихштрассе до центрального железнодорожного вокзала. Контрдемонстранты, количество которых превышало тысячу человек, неоднократно блокировали маршрут шествия неонацистов.

Правоохоранители прогоняли отдельные сидячие забастовки и останавливали попытки прорваться к активистам. Из-за блокады неонацисты не могли двигаться в течение получаса.

По информации издания, 30 человек были арестованы за нарушение общественного порядка, нанесение опасных телесных повреждений и использование неконституционной символики.

Как сообщало ИА Регнум, досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля. Действующий канцлер Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и основным соперником кандидата от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. От партии «зеленых» баллотируется вице-канцлер, глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек, от «Альтернативы для Германии» — сопредседатель партии Алис Вайдель.

3 февраля правая партия «Альтернатива для Германии» в предвыборной кампании заявила, что намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По мнению представителей партии, ФРГ необходимо расширять сотрудничество с другими государствами в разных сферах.

В беседе с ИА Регнум политолог-германист Тимофей Борисов высказал предположение, что на выборах с большой долей вероятности победит блок ХДС/ХСС, а новым канцлером выберут именно Мерца. Политолог подчеркнул, что в этом случае в Германии снова образуется трёхсторонняя неустойчивая коалиция, поскольку единоличного большинства у ХДС не будет.