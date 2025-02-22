СМИ узнали, как НАТО готовится к конфликту с Россией на территории Германии
Spiegel: НАТО хочет строить трубопроводы в ФРГ на случай конфликта с РФ
Берлин, 22 февраля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. НАТО намерено построить систему трубопроводов из Германии в Польшу и Чехию на случай конфликта с Россией. Об этом 21 февраля сообщил еженедельный немецкий журнал Spiegel.
По трубопроводам будет подаваться авиационное топливо для истребителей. Согласно отчету, составленному для высшего руководства министерства обороны Германии, стоимость проекта оценивается в €21 млрд, строительство трубопровода планируется в основном завершить к 2035 году.
Существующая в Германии система трубопроводов НАТО времен холодной войны заканчивается в Западной Германии. По оценкам бундесвера, сейчас есть серьезные проблемы с устойчивым снабжением топливом сил, которые в случае чрезвычайной ситуации необходимо будет перебросить на восточную границу Североатлантического альянса.
Обсуждая эту ситуацию, представители стран западного военного блока пришли к выводу, что трубопроводные системы являются основой топливного снабжения НАТО.
Как сообщало ИА Регнум, немецкий таблоид Bild в январе опубликовал материал о подготовке НАТО к войне с Россией. Ссылаясь на секретный документ, издание сообщило, что вооруженный конфликт может вспыхнуть летом 2025 года.
Генсек НАТО Марк Рютте 13 февраля заявил, что Североатлантическому альянсу пора перейти к мышлению военного времени.
Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик 22 февраля предупредил, что Польша построит склады со средствами противодействия мобильности на участке около Сувалкского коридора — между Белоруссией и Калининградской областью. Это позволит быстро реагировать на любые потенциальные чрезвычайные ситуации, заявил польский министр.
По словам главы Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, США могут вывести часть военного контингента с территории Европы. Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о том, что военный блок будет беспомощен в случае военного конфликта с Россией, если США выйдут из него. Американский президент Дональд Трамп выразил свое несогласие с заявлением Зеленского, отметив, что Россия не угрожает НАТО.
Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается воевать с НАТО и что угроза существует со стороны Североатлантического альянса. Заместитель секретаря Совета безопасности России Григорий Молчанов 21 февраля рассказал, что Военно-морские силы стран НАТО наращивают потенциал для создания угроз безопасности для российской портовой инфраструктуры.
Президент РФ Владимир Путин назвал предположения о том, что страна готовится к войне с НАТО, бредом и предложил сравнить расходы Москвы и Вашингтона на оборону. В 2022 году США истратили на эти цели $811 млрд, а Россия — $72 млрд, отметил он.