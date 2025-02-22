Берлин, 22 февраля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. НАТО намерено построить систему трубопроводов из Германии в Польшу и Чехию на случай конфликта с Россией. Об этом 21 февраля сообщил еженедельный немецкий журнал Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

По трубопроводам будет подаваться авиационное топливо для истребителей. Согласно отчету, составленному для высшего руководства министерства обороны Германии, стоимость проекта оценивается в €21 млрд, строительство трубопровода планируется в основном завершить к 2035 году.

Существующая в Германии система трубопроводов НАТО времен холодной войны заканчивается в Западной Германии. По оценкам бундесвера, сейчас есть серьезные проблемы с устойчивым снабжением топливом сил, которые в случае чрезвычайной ситуации необходимо будет перебросить на восточную границу Североатлантического альянса.

Обсуждая эту ситуацию, представители стран западного военного блока пришли к выводу, что трубопроводные системы являются основой топливного снабжения НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий таблоид Bild в январе опубликовал материал о подготовке НАТО к войне с Россией. Ссылаясь на секретный документ, издание сообщило, что вооруженный конфликт может вспыхнуть летом 2025 года.

Генсек НАТО Марк Рютте 13 февраля заявил, что Североатлантическому альянсу пора перейти к мышлению военного времени.

Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик 22 февраля предупредил, что Польша построит склады со средствами противодействия мобильности на участке около Сувалкского коридора — между Белоруссией и Калининградской областью. Это позволит быстро реагировать на любые потенциальные чрезвычайные ситуации, заявил польский министр.

По словам главы Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, США могут вывести часть военного контингента с территории Европы. Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о том, что военный блок будет беспомощен в случае военного конфликта с Россией, если США выйдут из него. Американский президент Дональд Трамп выразил свое несогласие с заявлением Зеленского, отметив, что Россия не угрожает НАТО.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается воевать с НАТО и что угроза существует со стороны Североатлантического альянса. Заместитель секретаря Совета безопасности России Григорий Молчанов 21 февраля рассказал, что Военно-морские силы стран НАТО наращивают потенциал для создания угроз безопасности для российской портовой инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин назвал предположения о том, что страна готовится к войне с НАТО, бредом и предложил сравнить расходы Москвы и Вашингтона на оборону. В 2022 году США истратили на эти цели $811 млрд, а Россия — $72 млрд, отметил он.