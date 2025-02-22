Нью-Дели, 22 февраля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Делегация «Россетей» приняла участие в одной из крупнейших в мире выставок электротехнической промышленности ELECRAMA. Генеральный директор компании Андрей Рюмин провел встречи с представителями министерства электроэнергетики Индии и с компаниями-производителями.

«Россети» «Россети» провели встречи с партнерами на международном форуме в Индии

«Сегодня Индия является одним из лидеров мировой электроэнергетики, входит в число основных разработчиков и потребителей высокотехнологичной продукции. Мы развиваем диалог с индийскими компаниями, обмениваемся опытом адаптации новейших решений под потребности современной энергетики», — сказал Андрей Рюмин.

Кроме того, представители «Россетей» посетили стенды ключевых экспонентов выставки, в том числе CG Power and Industrial Solutions, Kalpataru Group, KEC, Hartek Group, а также рассмотрели совместные российско-индийские проекты.

Также в Нью-Дели прошла встреча Андрея Рюмина с чрезвычайным и полномочным послом России Денисом Алиповым и торговым представителем России Александром Рыбасом, на которой обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества России и Индии в сфере электроэнергетики.