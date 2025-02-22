Вашингтон, 22 февраля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. США призвали союзников заблокировать украинскую резолюцию в ООН с осуждением России за проведение спецоперации. Об этом 22 февраля сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

EPA/JUSTIN LANE/ТАСС

«Люди, которые на условиях анонимности, рассказали о частных переговорах, заявив, что были ошеломлены настойчивостью США, а также их нежеланием осудить Россию», — говорится в материале.

Также Вашингтон призывает поддержать американский проект резолюции по украинскому кризису. В нем, в отличие от вариантов прошлых лет, поддержанных США, не говорится о суверенитете и территориальной целостности Украины. Новый документ призывает к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру.

Как передавало ИА Регнум, ранее США впервые отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Вместо этого американская сторона предложила свой вариант, названный «Путь к миру». В нем отмечается, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров. РФ внесла свою поправку в резолюцию, призвав устранить коренные причины конфликта.

20 февраля газета Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выступила против использования термина «агрессор» в отношении России в новом коммюнике Группы семи» (G7). По данным издания, американский лидер хочет дистанцироваться от политики своего предшественника Джо Байдена. Планируется, что это поспособствует урегулированию конфликта на Украине.

21 февраля Трамп заявил, что ответственность за военный конфликт на Украине лежит не на России, а на Байдене и главе киевского режима Владимире Зеленском. По мнению американского президента, их высказывания спровоцировали эскалацию.