Москва, 22 февраля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. В Москве научная сотрудница центра по изучению функций мозга погибла, случайно выстрелив в висок из травматического пистолета. Об этом 22 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 18 февраля, когда 29-летняя Татьяна пришла в гости к своему другу. Парень стал хвастаться своим охотничьим арсеналом, достал ружье и принялся чистить. Девушку же заинтересовал травматический пистолет Shark.

«Улыбнувшись, она демонстративно поднесла его к виску и вскрикнула: «Смотри, ща…». В этот момент раздался выстрел», — говорится в публикации.

По данным канала, Татьяна скончалась до приезда скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля сочинская школьница случайно выстрелила себе в глаз во время учебных стрельб. Девочку экстренно госпитализировали с травмой глаза, полученной из воздушного пневматического оружия.

Отмечается, что рисков потерять зрение у девочки нет, ей назначили амбулаторное лечение. По факту произошедшего началась проверка.