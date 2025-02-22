Вашингтон, 22 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский принял неправильное решение, когда «набросился» на президента США Дональда Трампа. Об этом 22 февраля написала американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экс-замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency

По ее мнению, отношение американского лидера к главе киевского режима могло бы быть более благожелательным, если бы последний подписал предложенную Белым домом сделку по ресурсам на Украине.

«Его решение вместо этого наброситься на Трампа определенно было ошибкой», — отметила Зеркаль.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Зеленский заявил, что проект соглашения по украинским ресурсам предусматривает требование Вашингтона к Киеву вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. Он отметил, что украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности, однако о них в договоре не упоминается и потому это «несерьезно».

Позднее в этот же день глава Белого дома обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам. Он предупредил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной Киеву помощи.

Трамп также 18 февраля выступил за проведение президентских выборов на Украине из-за низкого рейтинга Зеленского. Президент США уточнил, что на данный момент поддержка главы киевского режима среди украинцев составляет около 4%.

Зеленский это ответил, что Трамп стал жертвой дезинформации. По утверждению главы киевского режима, сейчас его поменять не получится, а его реальный уровень поддержки якобы составляет 57%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 февраля отметил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что при этом Киев является плохим слугой.