Мадрид, 22 февраля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. «Титаник» может исчезнуть со дна Атлантического океана к 2050 году: всё из-за бактерий, разъедающих металл лайнера. Об этом 22 февраля в эфире испанского телеканала RTVE сообщили ученные.

By Courtesy of NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island

По словам экспертов, воздействие группы бактерий Halomonas titanicae провоцирует полное исчезновение некоторых элементов лайнера. Подводный археолог из Университета Кадиса уточнил, что обеспечение сохранности обломков — очень трудная задача, поскольку они находятся на глубине четырех тысяч метров.

Печально известный «Титаник» спустили на воду 31 мая 1911 года. Конструктором лайнера был исполнительный директор Harland & Wolff Томас Эндрюс. Он погиб в результате крушения судна 15 апреля 1912 года. Тогда лайнер столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая 2024 года судостроительная компания Harland & Wolff, построившая «Титаник», оказалась на грани закрытия. Причиной стало отсутствие государственной поддержки.