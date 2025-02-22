Дамаск, 22 февраля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Беспилотник поддерживаемой США коалиции в Сирии нанес удар по автомобилю в провинции Идлиб, в результате чего погиб как минимум один человек. Об этом 22 февраля сообщили на телеканале Syria TV.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, это произошло в городе Дана. Дрон запустил ракету по машине. Погиб местный житель, которого подозревают в связях с террористическими группировками.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 4 февраля заявил, что Запад пытается помешать России, Китаю и Ирану вести работу по урегулированию ситуации в Сирии. Министр призвал мировое сообщество помогать сирийскому государству сосредоточиться на будущем народа Сирии.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирию пытались расколоть на три части, но этого удалось не допустить. При этом он не раскрыл, какие государства планировали такое развитие событий.

Башар Асад ушёл с поста президента Сирии и покинул страну в декабре 2024 года. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммед аль-Башир. Он сформировал временное правительств, которое должно до марта 2025 года провести конституционные реформы. Новые власти объявили о прекращении действия конституции и распустили парламент.