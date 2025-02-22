Херсон, 22 февраля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых районов в Голопристанском и Алешкинском округах Херсонской области пять местных жителей были ранены. Об этом 22 февраля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Telegram-канал губернатора Херсонской области

Он уточнил, что в Голопристанском муниципальном округе ранения получили два человека.

«В Бехтерах пострадал мужчина 1984 года рождения, в Голой Пристани — женщина 1970 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще три человека пострадали в Алешкинском округе. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, при этом четверых раненых госпитализировали.

Глава региона добавил, что ВСУ также нанесли удар по Князе-Григорьевке в Великолепетихском муниципальном округе и повредили там линию электропередачи. В связи с этим почти 80 человек временно оставались без света. Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утром 17 февраля заявил, что в регионе с начала 2025 года от обстрелов со стороны украинской армии погибли 16 мирных жителей, а также 109 пострадали. При этом пятеро получивших ранения — несовершеннолетние.

20 января ВСУ нанесли удар по Горловке, в результате которого пострадали семь мирных жителей. В тот же день при ударе украинской армии по селу Бехтеры в Херсонской области пострадали 27 человек, среди них четверо детей. ВСУ использовали для атаки по мирному населению кассетные боеприпасы. Два прилета зафиксированы рядом со школой, когда дети и учителя шли на занятия.