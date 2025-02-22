Вашингтон, 22 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Гонсало Лиру. Об этом 22 февраля заявил глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

YouTube/The Roundtable — Gonzalo Lira

«Зеленскому не стоило убивать американского журналиста», — написал он в соцсети X.

По словам Маска, Зеленский даже не понимал, что в этом было плохого.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве Лиры. Он согласился с мнением пользователя соцсети X, который в своём посте указал на критическое отношение журналиста к главе киевского режима.

Лира был гражданином США и Чили. В мае 2023 года его арестовали в Харьковской области «за одобрение» действий российских военных на Украине.

После заявления американского телеведущего Такера Карлсона о том, что Лиру с июля 2023 года пытали в украинской тюрьме с одобрения американских властей, Маск обратился к Зеленскому с требованием объяснить арест и содержание журналиста под стражей.

12 января 2024 года Карлсон на своей странице в соцсети X сообщил, что Лира погиб в украинской тюрьме.