Маск заявил, что Зеленскому не стоило убивать журналиста Гонсало Лиру
Вашингтон, 22 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Гонсало Лиру. Об этом 22 февраля заявил глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.
«Зеленскому не стоило убивать американского журналиста», — написал он в соцсети X.
По словам Маска, Зеленский даже не понимал, что в этом было плохого.
Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве Лиры. Он согласился с мнением пользователя соцсети X, который в своём посте указал на критическое отношение журналиста к главе киевского режима.
Лира был гражданином США и Чили. В мае 2023 года его арестовали в Харьковской области «за одобрение» действий российских военных на Украине.
После заявления американского телеведущего Такера Карлсона о том, что Лиру с июля 2023 года пытали в украинской тюрьме с одобрения американских властей, Маск обратился к Зеленскому с требованием объяснить арест и содержание журналиста под стражей.
12 января 2024 года Карлсон на своей странице в соцсети X сообщил, что Лира погиб в украинской тюрьме.