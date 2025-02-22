Москва, 22 февраля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении 19 фигурантов теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выделили в отдельное производство. Информация об этом содержится в судебных материалах.

Известия/Александр Казаков

Отмечается, что в их числе есть как исполнители, так и их пособники.

«В настоящее время в одном производстве соединено 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц», — процитировал выдержку ТАСС.

В скором времени указанные фигуранты начнут ознакомление с материалами. По уголовному делу было назначено свыше 1,3 тыс. различных судебных экспертиз. В их числе судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические и другие. Срок следствия продлили до 22 мая 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. Группа террористов открыла стрельбу в заполненном людьми концертном зале, а затем устроила пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»).

22 февраля адвокат Игорь Трунов отметил, что 93 потерпевших получили доступ к материалам дел, которые насчитывают более 200 томов.