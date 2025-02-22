Киев, 22 февраля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. На Украине открыли 200 вакансий для комментаторов в русскоязычных Telegram-каналах. Об этом 22 февраля заявило издание «Страна. ua».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что объявления о наборе людей начали появляться в украинских пабликах, в одном из таких постов авторы обещали за день работы заплатить 750 гривен ($18). При этом возможность работать предоставлялась как в офисе, так и удаленно.

Издание подчеркнуло, что целью набора является публикация негативных комментариев на тему спецоперации в русскоязычных каналах.

Как ранее передавало ИА Регнум, 20 февраля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Украина распространила фейковые новости о его смерти. Он добавил, что слух о том, что он покончил жизнь самоубийством, был пущен на фоне атаки украинского беспилотника по Сызранскому НПЗ, произошедшей 19 февраля.

Кроме того, 5 февраля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уличил украинские спецслужбы в радикализации и дезинформации россиян при поддержке Запада. Он добавил, что тиражирование идей терроризма и неонацизма оказывается во многом на молодежь, которую активно пытаются вовлечь в незаконную деятельность.