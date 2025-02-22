Ставрополь, 22 февраля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. При пожаре на животноводческой ферме в станице Подгорной Ставропольского края погиб человек. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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«В ходе тушения, к сожалению, обнаружен один погибший человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Огнем охвачено 580 кв. м, у фермы частично обрушилась кровля. Пожарные спасли 50 голов крупного рогатого скота. На борьбу с возгоранием привлекли 29 специалистов и шесть единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949252" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Георгиевского МО

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля также произошел пожар в Котовске в Тамбовской области в частном доме. Погибли три человека, еще двое пострадали. Спасатели ликвидировали возгорание.

Кроме того, 22 февраля загорелся склад с макулатурой в Ростове-на-Дону. На опубликованном видео видно, как клубы дыма поднимаются в небо на десятки метров. Пожар ликвидировали, данных о пострадавших нет.