Киев, 22 февраля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского подтвердили информацию о его неготовности подписать соглашение с США по природным ресурсам. Об этом 22 февраля сообщил украинский телеканал «Общественное».

РИА Новости/Василий Батанов

«Источник «Общественного» в офисе <Зеленского> проинформировал, что подписания соглашения о редкоземельных металлах сегодня не будет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение подразумевает доступ США к редкоземельным металлам Украины в обмен на военную помощь Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине. Он также предложил предоставить Киеву финансовую помощь в обмен на добычу этих природных ресурсов.

Зеленский 19 февраля рассказал, что проект соглашения предусматривает требование США к Украине вернуть 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев настаивает на гарантиях безопасности, но о них в договоре не упоминается, а потому это «несерьёзно».

Позже в этот же день Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам. Он предупредил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной помощи.

Госсекретарь США Марко Рубио 20 февраля назвал ложью слова Зеленского об отказе от сделки. По его словам, глава киевского режима согласился на сделку, но пояснил, что соглашение должно получить одобрение парламента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что Киев в этом случае является плохим слугой.