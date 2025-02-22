Москва, 22 февраля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Московский суд оштрафовал жителя столицы Сергея Татаринцева за содержание пумы без необходимых документов. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

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Мужчина признан виновным в причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных.

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения — объекта животного мира: пумы, 1 особь», — указано в Telegram-канале судов.

Кунцевский районный суд отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты и оставил без изменений постановление мирового судьи судебного участка № 197, обязав заплатить штраф и передать питомца.

Ранее, в декабре прошлого года, в Москве спасли обезьянку, которую владелец бросил в квартире знакомого. Животным оказалась молодая макака-резус, на которую у заявителя отсутствовали документы. Обезьяну передали в центр реабилитации диких животных департамента природопользования для оценки состояния здоровья.