Москва, 22 февраля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Россия всегда открыта к международному сотрудничеству в сфере исследований, но про перспективы восстановления научных контактов с Соединенными Штатами Америки говорить пока рано. Такое мнение 22 февраля высказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Игорь Онучин/ТАСС

«Поживем — увидим. Давайте не будем торопиться», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос, может ли сейчас начаться восстановление научного сотрудничества с США.

При этом Фальков отметил, что наука интернациональна по своей природе и международные кооперации очень важны в сфере разработок. Он добавил, что научные связи России и Запада пострадали из-за конфликта вокруг Украины.

«Установившиеся связи же прервались многие. Были программы исследовательские, были образовательные программы, сегодня они не работают. Поэтому дальше будем принимать решения исходя в том числе из того этапа, который вот сейчас проживаем мы вместе все», — сказал министр образования.

Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает к сотрудничеству зарубежных ученых, в том числе западных специалистов. Российский лидер выразил надежду на то, что западные политики придут к пониманию пагубности практики ограничения сотрудничества в области науки и образования. Он подчеркнул, что Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными специалистами. Путин также отметил, что многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере атомного ледокольного флота.

При этом руководство России всегда выступало за международное сотрудничество в сфере науки. 4 сентября 2023 года Путин поручил рассмотреть вопрос об упрощении визового режима и получения российского гражданства для зарубежных ученых, работающих в области квантовых технологий. Отмечается, что правительству необходимо создать все условия для привлечения в Россию отечественных и иностранных ученых и квалифицированных специалистов.