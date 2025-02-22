Коломбо, Шри-Ланка, 22 февраля, 2025, 15:17 — ИА Регнум. На Шри-Ланке в ходе судебного заседания главаря банды Сандживу Кумара Самараратне убил представитель конкурирующей группировки, выдававший себя за адвоката. Об этом сообщил телеканал Би-би-си, ссылаясь на данные местной полиции.

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Инцидент произошел в Коломбо. Самараратне обвиняли в нескольких убийствах, он находился под арестом с сентября 2023 года. Его доставили на судебное заседание в сопровождении большого количества охраны, но это не спасло главаря банды. После покушения мужчину доставили в больницу, но усилия врачей оказались бесполезны.

По предварительным данным, оружие лже-адвокату передала женщина. Она пронесла револьвер в книге. Стрелок сбежал с места преступления, но его поймали. Личность его сообщницы выяснили, поиски женщины продолжаются, за информацию о ней объявили награду.

Кроме того, правоохранители задержали полицейского и водителя фургона. Их подозревают в помощи при покушении. Отмечается, что за последнее время в Коломбо произошла череда убийств в ходе борьбы между бандами.

Телеканал также сообщил, что власти Шри-Ланки после убийства Самараратне задумались о внесении изменений в протоколы безопасности на судебных заседаниях. В том числе предлагается ввести вооруженную охрану, чего ранее не допускалось, говорится в материале, опубликованном 21 февраля.

Как передавало ИА Регнум, в январе в Тегеране вооруженный человек проник в здание Верховного суда Ирана и убил двух судей. Они специализировались на делах по расследованию преступлений против национальной безопасности, шпионажа и терроризма.