Курск, 22 февраля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки лишились в приграничных районах Курской области более 190 бойцов и трех танков. Об этом 22 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

Отмечается, что за сутки военные группировки российских войск «Север» нанесли удары по позициям ряда бригад украинской армии возле Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Новой Сорочины, Никольского, Олешни, Рубанщины и Суджи, отразив три контратаки противника.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что также противник лишился двух станций радиоэлектронной борьбы, трех пунктов управления дронами и склада боеприпасов. За все время вторжения в курское приграничье противник потерял в общей сложности до 62 650 бойцов, 376 танков, 286 боевых машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 боевых бронированных машин, 2129 автомобилей, 465 артиллерийских орудий и множество другой военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что сейчас армия России уже освободила от украинских формирований порядка 75% территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, при этом в Луганской Народной Республике нужно освободить менее 1% территории. Он добавил, что от врага также было освобождено 64% приграничья Курской области — свыше 800 из 1269 квадратных километров, изначально захваченных противником.

ВС России 17 февраля в ходе наступательных действий освободили село Свердликово в курском приграничье. Также были нанесены удары по позициям врага возле Гончаровки, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмаковки, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного и отражены четыре контратаки украинских войск.