Киев, 22 февраля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Андрей Сибига заключит сделку с госсекретарем США Марко Рубио по добыче полезных ископаемых Украины. Об этом 22 февраля заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Мои источники сообщают, что договор между Украиной и США по полезным ископаемым будет подписан Сибигой и Рубио», — написал депутат в Telegram-канале.

Он также отметил, что, по данным его источников, на данный момент идет борьба за то, чтобы указать в финальной версии документа либо сумму выплаты Вашингтону в размере $500 млрд, либо закрепить только механизм обмена.

«В США разговоров о возмещении и наших металлах вообще не было. Всю эту историю придумали наши гении мнения. США помогали нам просто так. И было достаточно быть благодарными. А после лжи [главы киевского режима Владимира] Зеленского о несуществующих триллионах — теперь все будем думать, где их взять», — отметил он в другом посте.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в получении украинских редкоземельных металла. В обмен на них он предложил киевскому режиму финансовую помощь, однако украинская сторона пока не подписала соглашение.

19 февраля Зеленский рассказал, что проект договора предусматривал требование Вашингтона вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. Он добавил, что ожидал увидеть в договоре соглашения о гарантиях безопасности, но их там не было, а потому это «несерьезный разговор».

Однако затем вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с Рубио сообщил о том, что Зеленский солгал о сделке по редкоземельным металлам. По его словам, глава киевского режима согласился подписать документ еще в Мюнхене, а спустя два дня объявил, что не давал на это согласия.

Позже Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам и предупредил, что США будут добиваться компенсации оказанной Украине финансовой помощи. 22 февраля американский лидер отметил, что рассчитывает на скорое достижение сделки об обязательствах Киева по компенсации $400–500 млрд Вашингтону.