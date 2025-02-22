Москва, 22 февраля, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Почти 100 потерпевших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске получили возможность ознакомиться с материалами дела. Об этом 22 февраля сообщил адвокат Игорь Трунов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Его коллегия представляет интересы 93 потерпевших.

«На следующей неделе начинается ознакомление потерпевших и их защитников с материалами уголовного дела, которых [насчитывается] более 200 томов», — процитировало юриста ТАСС.

Трунов отметил, что адвокаты потерпевших участвовали в заседаниях о продлении меры пресечения обвиняемым в терроризме на протяжении всей последней недели.

Ранее, 6 февраля, адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале. Юрист отметил, что первыми ознакомиться с материалами смогут потерпевшие. Из-за их большого количества маловероятно, что дело направят в суд в ближайшее время, подчеркнул он.

22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Они также устроили пожар. От их действий погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). В январе СК РФ сообщил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых привлекли 27 человек.