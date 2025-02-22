Штат Вайоминг, США, 22 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. В случае извержения Йеллоустонского вулкана погибнут тысячи людей, реки расплавленной лавы разольются на расстояние до 60 км от места извержения. Об этом 22 февраля сообщает Daily Mail.

TASS /AP Photo/Julie Jacobson

Компания MailOnline, используя генератор изображений ImageFX AI, продемонстрировала, как именно это будет выглядеть.

Эксперты отмечают, что каждый город в радиусе 80 км от центра вулкана будет практически уничтожен теми же пирокластическими потоками, которые создали окаменевшие фигуры Помпеи.

Территорию США покроет толстый слой удушающего пепла, поскольку мир погрузится в вулканическую зиму, которая может продлиться годами.