Германия, 22 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. В Красном море, в порту Вильгельмсхафен в Германии, предположительно, произошла диверсия против фрегата военно-морских сил Германии «Гессен», ранее задействованного в миссии Евросоюза по борьбе с йеменскими повстанцами шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом 22 февраля сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Марк Харкин

«По имеющимся данным, неизвестные злоумышленники загрязнили систему питьевого водоснабжения фрегата десятками литров отработанного масла», — написали в материале, ссылаясь на расследование, проведенное совместно с телеканалами NDR и WDR.

Уточняется, что ранее заполнение резервуаров пресной водой поручили компании из Нижней Саксонии, чье название не приводится. По мнению источников, вероятность случайной ошибки исключена. Издание подчеркивает, что диверсанты хотели надолго нарушить водоснабжение, чтобы помешать судну в ближайшее время выходить в море, но благодаря своевременному обнаружению загрязнения, удалось предотвратить серьезный ущерб для всех систем.

«Мы проводим расследование совместно с бундесвером в связи с инцидентом с участием военного корабля», — привела газета выдержку из заявления полиции Вильгельмсхафена.

Ранее, 11 января, хуситы ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman, находившемуся в акватории Красного моря. Представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа указал, что после атаки авианосец вынужденно передислоцировался в «крайнюю северную часть Красного моря».

1 декабря управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на свое судно у берегов йеменского порта Аден. Власти начали расследование.