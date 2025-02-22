Луганск, 22 февраля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся около 0,5% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) после освобождения российскими военными населённого пункта Новолюбовка. Об этом 22 февраля заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Telegram/Минобороны России

«Недавно [Минобороны РФ] была озвучена цифра, что оккупированная территория ЛНР составляет менее 1%. С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, на данный момент под контролем ВСУ остаются два населённых пункта в ЛНР — Петровское в Сватовском муниципальном округе и Белогоровка в Лисичанском округе.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил РФ освободили от украинских формирований село Новолюбовка в ЛНР.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отмечал, что в ЛНР осталось освободить менее 1% территории, а в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областях российские военные освободили около 75% территории.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля отметил, что Вооружённые силы РФ наступают по всей линии фронта. Также он сообщил, что российские войска в Курской области пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника.