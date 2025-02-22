Анкара, 22 февраля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Движение судов в Босфорском проливе временно перекрыто из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 22 февраля сообщило агентство DHA со ссылкой на Главное управление береговой безопасности Турции.

TASS /EPA/ERDEM SAHIN

«Из-за снегопада, который время от времени усиливается по всему Стамбулу, движение судов по Босфору было приостановлено в обоих направлениях», — говорится в публикации.

В начале января Босфорский пролив перекрывали для поисков тел пропавших брата и сестры.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября 2024 года два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе возле района Стамбула Ускюдар. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал и был нанесён только материальный ущерб.

В марте движение через Босфорский пролив также приостанавливали. В то время в проливе и нескольких районах Стамбула стоял сильный туман.