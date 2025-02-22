Мелитополь, 22 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. ВС России продвинулись вперед, сражаясь за освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Об этом 22 февраля сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В Пятихатках продолжается продвижение наших ребят, российские войска улучшили позиции по переднему краю, инициатива в наших руках», — процитировало его ТАСС.

Рогов добавил, что в настоящее врем бои уже переместились в западную часть поселения на степногорском направлении.

Накануне он отмечал, что российским военным удалось взять под контроль половину села Пятихатки. В боях поддержку оказывала авиация и артиллерия, бившая по позициям украинской армии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оккупировали населенный пункт во время попытки контрнаступления летом 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уже освободили от ВСУ порядка 75% территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, при этом в Луганской Народной Республике нужно освободить менее 1% территории. Наиболее боеспособные части украинской армии понесли серьезные потери, которые на сегодня оказались тяжелее, чем потери во время попытки их наступления на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что армия России ведет наступление по всей линии фронта. Глава государства добавил, что также российские военные ночью пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.