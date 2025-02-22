Санкт-Петербург, 22 февраля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Актера Геннадия Косарева, снимавшегося в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Невский» и «Литейный», похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом 22 февраля сообщил Молодежный театр на Фонтанке.

Кадр из сериала «Обгоняя время», реж. Леонид Пляскин 2018 г.

Представители театра сообщили aif.ru, что прощание с артистом состоится 24 февраля. Гражданская панихида будет проходить на малой сцене театра с 11:00 до 12:30 мск. Отпевание Косарева пройдет в храме Великомученика и Целителя Пантелеймона на Фермском шоссе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля после продолжительной болезни на 65-м году из жизни ушел Геннадий Косарев. Артист перенес несколько полостных операций, но никому не рассказывал о своем диагнозе.

До последних дней жизни он продолжал выходить на сцену и радовать зрителей своим талантом, несмотря на тяжелое заболевание, с которым ему приходилось бороться. За неделю до смерти Косарев сыграл роль генерала Бертрана в своем последнем спектакле «Жозефина и Наполеон». По словам коллег, в последнее время артист выглядел ослабшим, но не прекращал работать.