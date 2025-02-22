Москва, 22 февраля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Учитывая страсть главы киевского режима Владимира Зеленского к «белому порошку», американским властям в ходе его визитов в Белый дом стоит проверять туалеты. Об этом 22 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», — написал он в Telegram-канале.

Медведев отметил, что президент США Дональд Трамп и его команда не любят и не уважают киевский режим, так как Зеленский обманывал Трампа и активно поддерживал предыдущего американского лидера Джо Байдена. Теперь украинский политик еще и хамит Вашингтону.

Зампред Совбеза также назвал украинского политика «наркоклоуном» и заявил, что Зеленскому в сложившейся ситуации неопределенности остается либо «упасть в ноги» США и готовиться к выборам и урегулированию конфликта, либо успокоиться, приняв дозу «белого порошка».

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором, так как он отказывается проводить очередные президентские выборы. Трамп подчеркнул, что украинский политик так поступает из-за крайне низкого рейтинга поддержки.

В ответ Зеленский назвал Трампа жертвой дезинформации. По словам главы киевского режима, у него реальный уровень поддержки составляет 57% и сменить его на посту не получится.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после этого предупредил Зеленского о возможных неприятных последствиях, если тот продолжит поливать грязью Трампа. Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц также заявил, что слова Зеленского являются оскорбительными для американского лидера.