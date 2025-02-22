Москва, 22 февраля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему для обмана россиян, предлагая восстановить карты Visa и Mastercard. Об этом 22 февраля сообщило Роскачество.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Злоумышленники используют ситуацию с ограничениями, наложенными на карты Visa и Mastercard в начале 2022 года, чтобы обмануть граждан и получить доступ к их личным данным и банковским счетам», — сообщили в ведомстве.

Мошенники рассылают SMS владельцам карт Visa и Mastercard якобы от имени Сбербанка. Для правдоподобности они подменяют номера отправителя на (+900) или (+900#).

Клиентам банка предлагают пройти быструю «валидацию». В действительности ссылка ведет на фейковую страницу банка, где предлагается ввести регистрационные данные.

Поверив мошенникам, человек может невольно предоставить им доступ к своему личному кабинету, а также получить вредоносную программу, позволяющую удаленно контролировать его телефон.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что официальной информации о возобновлении в стране работы Visa и Mastercard нет. Он подчеркнул, что банки не рассылают SMS с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки каких-либо программ.

Как передавало ИА Регнум, компании Visa и Mastercard приостановили деятельность на территории России после начала СВО. Выпущенные в России карты перестали действовать за пределами страны.

На фоне состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде российско-американских переговоров появились сообщения о том, что компании Visa и Mastercard могут возобновить свою деятельность в России. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 17 февраля заявил, что Visa и Mastercard было бы выгодно вернуться в Россию. Он подчеркнул, что вернуться на российский рынок, где работает платежная система «МИР», будет не так просто.