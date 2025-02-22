Киев, 22 февраля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами Америки по минеральным ресурсам из-за ряда «проблемных вопросов». Об этом 22 февраля сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

РИА Новости

Ранее 22 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев близки к заключению договора. Он пригрозил Украине «проблемами», если она откажется подписывать соглашение о доступе к редкоземельным металлам в качестве компенсации оказанной киевскому режиму помощи.

Позже источник с Украины, знакомый с ходом переговоров, сообщил Sky News, что глава киевского режима не готов подписать документ.

«Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять. На сегодняшний день проекты не отражают партнерство в соглашении и содержат только односторонние обязательства со стороны Украины», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский в начале февраля заявил, что готов заключить с США сделку по добыче на Украине редкоземельных металлов. После этого Трамп говорил, что заинтересован в передаче американской стороне украинских полезных ископаемых в обмен на финансовую помощь.

Телеканал CNN 13 февраля сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов Зеленскому, но тот не подписал документ. По информации журналистов, украинский политик захотел лично встретиться с Трампом.

Вместе с этим газета Telegraph раскрыла подробности проекта соглашения. Оказалось, что США претендуют на 50% доходов, получаемых Украиной от добычи, а также на половину стоимости всех новых лицензий, которые страна будет выдавать третьим сторонам. Издание указало на то, что эти условия хуже, чем репарации, наложенные на Германию по итогам Первой мировой войны.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля заявил, что Зеленский скоро подпишет соглашение. По его словам, это будет позитивным шагом для Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля подчеркнул, что инициатива Трампа продолжать помощь Украине, если киевский режим предоставит доступ к редкоземельным металлам, является предложением о покупке помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.