Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров арестован на два месяца по делу о превышении полномочий. Такое решение принял 22 февраля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Эрик Романенко/ТАСС

«Суд постановил избрать Гончарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявил судья.

Обвиняемый свою вину не признал.

Как передавало ИА Регнум, Гончаров был задержан 21 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Перед этим сообщалось, что у Гончарова были проведены обыски по делу заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

17 февраля Рачаловского задержали и возбудили против него уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следователей, он заставил подчинённых оформить субсидии за счёт федерального и областного бюджетов, хотя знал о тяжёлом финансовом состоянии ряда региональных предприятий и осознавал незаконность выделения средств господдержки.

Позднее в этот же день стало известно, что с руководством минцифры Ростовской области были проведены следственные мероприятия. Отмечалось, что правительство региона оказывает всё необходимое содействие.