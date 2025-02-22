Москва, 22 февраля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Разрешение на доступ к спецвозможностям при установке нового мобильного приложения может привести к взлому аккаунта. Об этом 22 февраля заявил эксперт в области кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он пояснил, что запрос на ряд разрешений при установке сам по себе является стандартной практикой. Но безопасные программы обычно объясняют пользователю, для чего нужно то или иное разрешение. Так, сервисам доставки необходим доступ к местоположению для более точного определения адреса.

«Существуют определенные разрешения, к предоставлению которых следует относиться с особой осторожностью. Например, доступ к специальным возможностям может позволить приложению читать содержимое экрана, что является потенциальной угрозой безопасности», — отмечается в материале aif.ru.

По словам Калинина, кибермошенники с помощью подобных разрешений могут использовать вредоносное программное обеспечение для кражи данных банковских карт. Эксперт подчеркнул, что не каждое приложение с запросом на доступ к спецвозможностям является вредоносным, но пользователям необходимо внимательно оценивать риски от предоставления такого разрешения.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что за последние полгода 40-50% хищений средств со счетов россиян происходят с помощью вирусов, крадущих личные данные. Одним из таких стал вирус с функцией удаленного доступа к телефону, мимикрирующийпод разные безобидные программы. С его помощью мошенники удаленно открывают банковское приложение и потрошат счета без остатка.

15 февраля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В общей сложности в документе перечислены около 30 мер, направленных на защиту россиян от мошенников.