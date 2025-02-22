Москва, 22 февраля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной ордена Кутузова бригады, 200-й и 27-й гвардейских артиллерийских бригад с присвоением им почетного наименования. Соответствующие телеграммы 22 февраля опубликованы на сайте Кремля.

Администрация Президента России

Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава бригад в ходе спецоперации на Украине являются образцом выполнения воинского долга.

«Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», — добавил президент.

Глава государства также пожелал командованию и личному составу бригад крепкого здоровья и успехов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 92-й ракетной ордена Кутузова бригаде. Президент отметил, что бойцы соединения проявляли героизм и отвагу, а также действовали стойко и мужественно, защищая Родину и государственные интересы.

19 февраля Путин заявил, что российские войска ведут наступление на позиции украинской армии по всей линии фронта. Он также отметил, что подразделения 810-й бригады Вооруженных сил РФ пересекли украинскую границу со стороны Курской области и вышли на территорию противника.

21 февраля подразделения российской армии освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой Народной Республике. 19 февраля бойцы ВС РФ, выбивая противника из Курской области, взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.