Рамалла , 22 февраля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Палестинское радикальное движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нусейрате трех израильских заложников. Трансляцию этого 22 февраля вел телеканал Al Jazeera.

TASS /EPA Израильский заложник Таль Шохам

Процесс передачи заложников состоялся в лагере Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа

Ранее 22 февраля пресс-служба армии Израиля сообщила, что движение ХАМАС передало МККК двоих израильских заложников. По данным телеканала «Аль-Кахира Аль-Ихбария», были освобождены удерживаемые в секторе Газа Авера Мангусту и Таль Шохам.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников, погибших в Газе, в том числе двоих детей. Движение заявило, что передало медикам тела членов семьи Бибас (младшему из них, Кфиру, на момент похищения 7 октября 2023 года было девять месяцев, его брату Ариэлю — четыре года) и Одеда Лифшица.

Перед этим, 15 февраля, радикальное движение передало Красному Кресту трех заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. Процесс передачи состоялся возле дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно будет проходить в три этапа: на первом Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложников, на втором будут освобождены оставшиеся израильские заключенные и постоянное прекращение огня, на третьем стороны произведут обмен телами погибших.