Москва, 22 февраля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Церемония награждения участников спецоперации орденами и медалями прошла 22 февраля в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин вручил награды 17 военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга. Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За боевые отличия».

«Вы действительно герои России, вы действительно совершили подвиг. Мы гордимся вами, гордится вся страна, гордятся все ваши близкие. Спасибо вам!» — обратился к бойцам Горемыкин.

Для военнослужащих и персонала больницы с музыкальными поздравлениями выступили мужская вокальная группа Viva и певец Джанго (Алексей Поддубный).

Как сообщало ИА Регнум, в России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. В этом году исполняется 80 лет со дня победы СССР над нацистской Германией.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие бойцам СВО, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга. Он подчеркнул, что для страны наступил решающий момент в противостоянии с Западом.