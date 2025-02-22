Анкара, 22 февраля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Поражение Украины в конфликте с Россией привело в том числе к поражению Запада, это является уроком для всех. Об этом 22 февраля заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

«Поражение Украины — это поражение Запада. Это поражение — урок для тех, кто делает политику, поддерживая Запад, для тех, кто пользуется всевозможными манипуляциями в социальных сетях и прессе, и для тех, кто манипулирует рынками, используя свою экономическую мощь», — приводит его слова «РИА Новости».

Эксперт отметил, что сторонники Запада были брошены им, а западные сами страны «перерезали верёвку тем, кто следует за ними».

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что ни у Запада, ни у Украины не было ни малейшего шанса победить в конфликте. Он подчеркнул, что у россиян есть огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, которое будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов западной помощи. По его словам, завершение конфликта возможно лишь путём переговоров.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 22 февраля заявил, что у Запада нет чёткого понимания сложившейся реальности в контексте конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в этом конфликте с самого начала было невозможно победить.