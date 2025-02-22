Берлин, 22 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Германия не проявляет интерес к поиску компромисса по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 22 февраля заявил депутат и координатор работы фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага.

global look preee/Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency

Парламентарий уточнил, что Украина значительно меньше России, и у нее гораздо меньше ресурсов, поэтому она не сможет победить Россию в вооруженном конфликте без поддержки войск Европы и США.

«Это означает, что нужно находить возможности для мирного урегулирования, для мирного решения. А для этого, конечно, требуется способность к компромиссу. Но я не наблюдаю её ни у одной стороны этого конфликта на нашей стороне, относительно линии Одер — Нейсе. То есть западноевропейские государства и Германия в основном не проявляют интереса к поиску компромиссного решения», — уточнил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 февраля заявила, что Украина заслуживает мира через силу. Ранее, 18 февраля, газета Politico написала, что Евросоюз собирается и дальше поддерживать Украину в конфликте и готовит пакет помощи Украине на сумму 6 млрд евро. Отмечалось, что в него войдет широкий спектр оружия — от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны — и что этот пакет станет одним из самых крупных.

Помимо этого, правительство Германии 17 февраля объявило, что направит на Украину новую партию оружия. В список пакета помощи вошли 56 бронемашин MRAP, 41 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard, четыре САУ Zuzana 2, 300 ударных дронов, а также снаряды и ракеты.

При этом российская сторона выступает за мирное разрешение конфликта. 19 февраля президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он также подчеркнул, что страна уделяет первостепенное внимание урегулированию конфликта на Украине. Но этот и ряд других острых вопросов не получится решить без повышения уровня доверия.