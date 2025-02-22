Днепропетровск, Украина, 22 февраля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удар по логистическому центру Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом 22 февраля заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В городе Верхнеднепровске Днепропетровской области был удар нескольких БПЛА «Герань» по крупному логистическому центру ВСУ, который был организован на базе большой частной автотранспортной компании, но давно выполнял функции военного обеспечения», — рассказал он ТАСС.

По информации Рогова, дроны уничтожили ангары, хранилище топлива, а также большое количество техники. Рядом с логистическим центром производили ремонт и обслуживали десятки грузовиков ВСУ. Атака стала ощутимым ударом по снабжению боеприпасами украинских войск на Запорожском и Херсонском фронтах.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что прошлой ночью ВС России нанесли удары по военным складам украинских войск в Днепропетровске. Ранее там почти каждый день замечали движение армейских грузовиков. После атаки на объектах произошла детонация.

20 февраля глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил об ударе по промышленному предприятию в Никопольском районе. Днем ранее там объявили воздушную тревогу, которая длилась 13 часов. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным и используемым в военных целях объектам.