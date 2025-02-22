Вашингтон, 22 февраля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки при бывшем президенте Джо Байдене выделяли миллионы долларов на «лидеров мнений» на Украине. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.

РИА Новости/

«На Украине было потрачено 4,8 млн долларов на привлечение лидеров мнений в социальных сетях. И хотя это сделали не мы, а люди, которые голосовали за это, я был против», — заявил он во время своего выступления в сенате.

В качестве примера Пол привёл финансирование поездки украинских дизайнеров на Неделю моды в Париже.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря 2024 года Пол заявил, что США потратили огромные деньги на украинских тиктокеров и блогеров. Он отметил, что с февраля 2022 года Вашингтон выделили Киеву почти $174 млрд на военные нужды, но при этом в Госдепе кто-то решил, что нужно добавить ещё $4,8 млн на статью под названием «Киев, Украина, связи с общественностью — сотрудники-инфлюенсеры».

9 февраля американский бизнесмен, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск высмеял «независимые» СМИ в России и на Украине, оставшиеся без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).