Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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«Открытое горение на пожаре в Ростове ликвидировано», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, на площади 1,8 тыс. кв. м горели поддоны. В ангаре на улице Доватора частично обрушилась кровля. Информация о пострадавших не поступала. Над тушением работали 45 специалистов МЧС и 13 единиц техники.

21 февраля загорелся склад вторсырья под открытым небом в Жуковском районе Калужской области. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Люди в результате возгорания не пострадали.