Мелитополь, 22 февраля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Армия России продвигается вперед в ходе боестолкновений за село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области. Об этом 22 февраля рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В Пятихатках продолжается продвижение наших ребят, российские войска улучшили позиции по переднему краю, инициатива в наших руках. Бои идут в западной части населенного пункта», — привел его слова ТАСС.

Накануне Рогов рассказал, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль половину населенного пункта Пятихатки, чему способствовали артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских формирований в селе. Противник оккупировал Пятихатки во время попытки контрнаступления летом 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 февраля группировка российских войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла удары по ряду бригад украинской армии у Константинополя, Богатыря и Бурлацкого в Донецкой Народной Республике, а также в районах Темировки и Гуляйполя в Запорожской области. Противник за сутки лишился на этом участке фронта до 160 бойцов, двух танков, включая немецкий Leopard, трех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что цели спецоперации будут достигнуты и ее итоги подводить еще рано. Представитель Кремля уточнил, что у президента РФ Владимира Путина не запланировано каких-либо мероприятий по случаю годовщины с начала СВО.