Шадринск, Курганская область, 22 февраля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Трое малолетних детей погибли при пожаре, разгоревшемся в частном доме в городе Шадринске Курганской области. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба МЧС РФ.

МЧС РФ

«Дым заметили соседи и вызвали пожарных. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела троих мальчиков — четырехлетних близнецов и трехлетнего ребенка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Семилетняя сестра мальчиков смогла вынести из горящего дома четырехмесячного брата, но остальных она уже не смогла спасти. Взрослых дома не было: отец работал, а мать ненадолго вышла в магазин.

В отсутствие родителей пожар охватил площадь 100 кв. м. Для его тушения привлекли 37 спасателей и 15 единиц техники. МЧС призывает не оставлять детей без присмотра.

Как передавало ИА Регнум, в январе в Удмуртии при пожаре погибли дети трех и пяти лет. Возгорание началось из-за того, что они играли с зажигалкой. Мать и старшая дочь пытались потушить огонь, а вернувшийся с работы отец нашел малолетних детей, отравившихся угарным газом, под кроватью. Их госпитализировали, но пострадавшие не выжили.